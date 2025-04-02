Сенаторы одобрили расширение источников пополнения региональных фондов драгметаллов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, который расширяет источники пополнения региональных государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней.

По действующему законодательству, региональные госфонды драгоценных металлов и камней могут пополняться за счет закупок у работающих на рынке компаний, в том числе аффинажных, за счет приобретения уникальных самородков у компаний, которые занимаются их добычей. Также разрешено пополнять фонды драгоценными металлами и камнями и изделиями из них в случае передачи регионам по наследству или в дар.

Средства, которые тратятся на покупку этих ценностей для государственных фондов, должны учитываться в источниках финансирования дефицита бюджета региона. Средства, полученные от федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, не могут использоваться для формирования фондов.

Одобренный сенаторами в среду закон предлагает дополнить этот перечень возможностью пополнения фондов за счет приобретения ювелирных изделий у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, художников-ювелиров и других физических лиц. При этом изделия должны иметь художественное или иное культурное значение.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.