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Подросток ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Село Борки Валуйского округа Белгородской области атаковано беспилотником ВСУ, ранен подросток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"16-летний парень получил ранения в результате сброса взрывного устройства с беспилотника. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, поверхностной раной головы и множественными осколочными ранениями рук и ног бригада СМП доставляет в Валуйскую ЦРБ", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Белгородская область беспилотник подросток
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