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Число пострадавших белгородском селе Борки увеличилось до двух человек

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на село Борки Валуйского округа Белгородской области увеличилось до двух, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Пострадал еще один подросток. 16-летнего парня в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями плеча и ноги бригада скорой также доставляет в Валуйскую ЦРБ", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в понедельник Гладков сообщал об одном раненом при атаке на село подростке.

Белгородская область село БПЛА пострадавшие
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