Аэропорт Казани работает с ограничениями из-за тумана

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Туман и плохая видимость в аэропорту Казани повлекли во вторник задержки прибытия рейсов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"8 апреля ранним утром в связи с неблагоприятными метеоусловиями (туман, видимость 50 метров) прибытие рейсов из Москвы, Грозного, Челябинска, Нового Уренгоя, Иркутска и Душанбе в аэропорт "Казань" было задержано", - сказал собеседник агентства.

По данным онлайн-табло аэропорта, имеются задержки рейсов на прилет у Turkish Airlines из Стамбула, "Аэрофлота" из Москвы, Nordwind из Грозного, Red Wings из Челябинска, "Победы" из Москвы, "ЮВТ Аэро" из Нового Уренгоя, Nordwind из Душанбе и Nordwind из Иркутска.

Кроме того, задержан ряд рейсов на вылет. Согласно информации онлайн-табло, задержан вылет из Казани самолетов Almasria Universal Airlines в Шарм-Эль-Шейх, Turkish Airlines - в Стамбул, "Аэрофлота" - в Москву, Red Wings - в Екатеринбург.

При этом, представитель авиапредприятия отметил, что международный аэропорт "Казань" работает в штатном режиме.

"Рейсы принимаются и отправляются. Решение о выполнении взлета или посадки принимают командиры экипажей", - добавил собеседник агентства.

Из аэропорта Казани выполняются регулярные и чартерные перевозки по России, а также в ближнее и дальнее зарубежье. Аэропорт принадлежит Татарстану через АО "Связьинвестнефтехим".