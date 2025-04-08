Поиск

Аэропорт Казани работает с ограничениями из-за тумана

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Туман и плохая видимость в аэропорту Казани повлекли во вторник задержки прибытия рейсов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"8 апреля ранним утром в связи с неблагоприятными метеоусловиями (туман, видимость 50 метров) прибытие рейсов из Москвы, Грозного, Челябинска, Нового Уренгоя, Иркутска и Душанбе в аэропорт "Казань" было задержано", - сказал собеседник агентства.

По данным онлайн-табло аэропорта, имеются задержки рейсов на прилет у Turkish Airlines из Стамбула, "Аэрофлота" из Москвы, Nordwind из Грозного, Red Wings из Челябинска, "Победы" из Москвы, "ЮВТ Аэро" из Нового Уренгоя, Nordwind из Душанбе и Nordwind из Иркутска.

Кроме того, задержан ряд рейсов на вылет. Согласно информации онлайн-табло, задержан вылет из Казани самолетов Almasria Universal Airlines в Шарм-Эль-Шейх, Turkish Airlines - в Стамбул, "Аэрофлота" - в Москву, Red Wings - в Екатеринбург.

При этом, представитель авиапредприятия отметил, что международный аэропорт "Казань" работает в штатном режиме.

"Рейсы принимаются и отправляются. Решение о выполнении взлета или посадки принимают командиры экипажей", - добавил собеседник агентства.

Из аэропорта Казани выполняются регулярные и чартерные перевозки по России, а также в ближнее и дальнее зарубежье. Аэропорт принадлежит Татарстану через АО "Связьинвестнефтехим".

Казань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Набиуллина ожидает продолжения замедления инфляции

В Чечне сотрудник патрульной службы погиб в результате нападения

Российско-американский экипаж "Союза МС-27" стартовал к МКС с Байконура

Российско-американский экипаж "Союза МС-27" стартовал к МКС с Байконура

Над Белгородской и Курской областями сбито за ночь 23 беспилотника ВСУ

Что произошло за день: понедельник, 7 апреля

Пик пожарной опасности в центре России ожидается в июле

Суд удовлетворил иск об изъятии 50% акций Петербургского нефтетерминала

Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций

Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне64 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6142 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });