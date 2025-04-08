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За три года в РФ задержали 2,5 тыс. молодых людей, подпавших под влияние экстремистских организаций

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил об активной работе террористов и экстремистов по вовлечению российской молодежи в противоправную деятельность, за последние три года было задержано свыше 2,5 тыс. молодых людей, подпавших под такое влияние.

"Бортников отметил, что в условиях проведения специальной военной операции и сохраняющейся активности международных террористических организаций возрастают угрозы, связанные с распространением в молодежной среде идеологии терроризма и неонацизма, что приводит к вовлечению отдельных ее представителей в террористическую и экстремистскую деятельность", - сообщили в НАК во вторник по итогам заседания комитета.

По данным НАК, силовыми структурами с начала 2025 года предотвращено 47 преступлений террористической направленности, "подготовка большинства из которых осуществлялась с участием подростков".

"Всего за последние три года задержано более 2,5 тысяч молодых людей, подпавших под влияние украинских неонацистов и террористических организаций, в том числе "Колумбайн" (запрещена в РФ) и "Маньяки Культ Убийц" (запрещена в РФ), отметили в НАК.

ФСБ НАК
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