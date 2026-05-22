В Заполярье суд приговорил несовершеннолетнего поклонника "Колумбайна" к 5 годам

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Северный флотский военный суд вынес обвинительный приговор несовершеннолетнему приверженцу террористической организации "Колумбайн" (запрещена в России), сообщила пресс-служба суда.

Подросток признан виновным в участии в деятельности организации, которая по российским законам признана террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК).

Как установил суд, несовершеннолетний в сети изучил историю массовых убийств в школах и "проникся идеологией движения "Колумбайн", став идейным последователем этого движения. В своих личных переписках подросток высказывал готовность совершить такой акт агрессии.

"Также Г. (подсудимый - ИФ) стремился к идентичности своих действий с преступлениями иных лиц, ранее совершивших массовые убийства в учебных заведениях", - говорится в сообщении.

Кроме того, подсудимый пропагандировал идеологию "Колумбайна" среди сверстников.

Суд приговорил юношу к пяти годам воспитательной колонии.