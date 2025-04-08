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Сервис по автомаркировке страниц с аудиторией более 10 тыс. человек запустили соцсети в РФ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Несколько российских соцсетей и видеохостинг запустили сервисы, которые позволяют автоматически получить маркировку страницы с аудиторией более 10 тыс. подписчиков, говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора (РКН).

"В социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", "Дзен", RUTUBE, запущены сервисы, которые позволяют блогерам с аудиторией более 10 тыс. подписчиков автоматически получить маркировку "А+", - сказано в сообщении.

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Как поясняет РКН, "сервисы упрощают и регистрацию новых каналов - не требуется вводить номер заявления в описании своей страницы".

По данным РКН, он уже зарегистрировал более 134 тыс. страниц с аудиторией более 10 тыс. чел.

Сервис разработан в рамках реализации постановления правительства РФ от 28 декабря 2024 года №1963 "Об отдельных вопросах распространения информации в социальных сетях", которое устанавливает предоставление сведений в РКН владельцами страниц с аудиторией более 10 тыс. подписчиков.

Ведомство напоминает, что с 1 ноября 2024 года у владельцев каналов-десятитысячников появилась возможность через "Госуслуги" подать данные о себе в РКН, а с 1 января 2025 года требования о регистрации стали обязательными.

ВКонтакте Одноклассники Роскомнадзор RUTUBE Дзен
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