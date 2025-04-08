Военные РФ заявили, что за сутки ВСУ дважды атаковали российские энергообъекты

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В течение суток Вооруженные силы Украины, нарушая договоренности между РФ и США, дважды наносили удары по российским энергетическим объектам, заявили в Минобороны РФ во вторник.

Как сообщили в Минобороны, в Курской области 7 апреля в 09:47 по московскому времени в результате атаки украинского ударного БПЛА из-за повреждения проводов в пролете опор отключилась высоковольтная линия 750 кВ "Курская АЭС - Металлургическая" филиала ПАО "Россети" - Черноземное ПМЭС.

По данным ведомства, в Запорожской области 7 апреля в 09:30 в результате атаки украинского БПЛА по электроподстанции 35 кВ "Новогорьевка" ГУП "Таврия-Энерго" поврежден радиатор трансформатора.

"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта текущего года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре", - заявили в Минобороны РФ.