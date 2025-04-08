МИД РФ отметил, что договор с Ираном не предусматривает военного союза и оказания военной помощи

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Договор о стратегическом партнерстве с Ираном не является военным союзом двух стран, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Хотел бы подчеркнуть, что заключение договора не означает формирование военного союза с Ираном и не предусматривает оказание друг другу военной помощи", - сказал он выступая в Госдуме на ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном.

При этом Руденко напомнил о статье 3 "о неоказании военной или иной помощи агрессору в случае, если Россия или Иран подвергнется нападению", а также "о содействии в урегулировании возникающих разногласий на основе устава ООН и других норм международного права".

"Договор призван сыграть стабилизирующую роль на Ближнем Востоке, будет способствовать поддержанию безопасности в соседних с Россией и Ираном регионах Каспия, Закавказья, в Центральной Азии, внесет позитивный вклад в построение новой евразийской архитектуры безопасности", - сказал замминистра.