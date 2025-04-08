Птицефабрика "Окское" в 2024 году увеличила чистую прибыль в 1,5 раза
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - АО "Окское", крупнейшее предприятие птицеводческой отрасли Рязанской области, в 2024 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 3,66 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2023 году, сказано в отчете АО.
Выручка предприятия выросла на 25% и составила 11,8 млрд рублей. На фоне роста себестоимости на 17,4% это привело у увеличению валовой прибыли более чем в 1,4 раза.
Как отмечается в материалах компании, рост прибыли был обусловлен увеличением продаж продукции на 42%.
Основные финпоказатели АО "Окское" (в тысячах рублей):
|2024г
|2023г
|Динамика
|Выручка
|11 801 215
|9 440 683
|+25%
|Себестоимость продаж
|7 507 045
|6 391 801
|+17,4%
|Валовая прибыль
|4 294 170
|3 048 882
|+40,8%
|Прибыль от продаж
|3 609 679
|2 541 983
|+42%
|Прибыль до налогообложения
|3 788 597
|2 483 794
|+1,5 раза
|Чистая прибыль
|3 664 154
|2 414 088
|+1,5 раза
Кредиторская задолженность предприятия за 2024 год выросла с 341,5 млн рублей до 351,8 млн рублей, дебиторская - с 1,739 млрд рублей до 2,790 млрд рублей.
Окская птицефабрика была основана в апреле 1972 года. Она объединяет три птицефабрики, племптицерепродуктор, зерновое хозяйство и комбикормовый завод. Продукция продается под торговой маркой "Окское". Основной рынок сбыта - Москва, Московская область, Рязань и Рязанская область.
Сейчас годовое производство Окской птицефабрики составляет около 1,3 млрд яиц. В текущем году АО планирует увеличить выпуск пищевых яиц на 170 млн штук, или на 13%.
Также "Окское" ведет строительство промышленных птичников для содержания кур-несушек и для выращивания молодняка. Ожидается, что новые мощности позволят предприятию не только удовлетворить растущий спрос на свою продукцию, но и выйти на новые рынки сбыта.