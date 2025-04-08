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Птицефабрика "Окское" в 2024 году увеличила чистую прибыль в 1,5 раза

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - АО "Окское", крупнейшее предприятие птицеводческой отрасли Рязанской области, в 2024 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 3,66 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2023 году, сказано в отчете АО.

Выручка предприятия выросла на 25% и составила 11,8 млрд рублей. На фоне роста себестоимости на 17,4% это привело у увеличению валовой прибыли более чем в 1,4 раза.

Как отмечается в материалах компании, рост прибыли был обусловлен увеличением продаж продукции на 42%.

Основные финпоказатели АО "Окское" (в тысячах рублей):

2024г2023гДинамика
Выручка11 801 2159 440 683+25%
Себестоимость продаж7 507 0456 391 801+17,4%
Валовая прибыль4 294 1703 048 882+40,8%
Прибыль от продаж3 609 6792 541 983+42%
Прибыль до налогообложения3 788 5972 483 794+1,5 раза
Чистая прибыль3 664 1542 414 088+1,5 раза

Кредиторская задолженность предприятия за 2024 год выросла с 341,5 млн рублей до 351,8 млн рублей, дебиторская - с 1,739 млрд рублей до 2,790 млрд рублей.

Окская птицефабрика была основана в апреле 1972 года. Она объединяет три птицефабрики, племптицерепродуктор, зерновое хозяйство и комбикормовый завод. Продукция продается под торговой маркой "Окское". Основной рынок сбыта - Москва, Московская область, Рязань и Рязанская область.

Сейчас годовое производство Окской птицефабрики составляет около 1,3 млрд яиц. В текущем году АО планирует увеличить выпуск пищевых яиц на 170 млн штук, или на 13%.

Также "Окское" ведет строительство промышленных птичников для содержания кур-несушек и для выращивания молодняка. Ожидается, что новые мощности позволят предприятию не только удовлетворить растущий спрос на свою продукцию, но и выйти на новые рынки сбыта.

Рязанская область Окское
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