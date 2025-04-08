Лавров заявил о необходимости сохранения правды о Великой отечественной войне

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости сохранения правды о Великой отечественной войне в условиях, когда на Западе пытаются переписать ее итоги.

"Сохранение правды о войне – наш общий долг перед теми, кто отдал жизни за мир и свободу", - сказал Лавров на церемонии открытия фотовыставки ТАСС "Их подвиг бессмертен" в МИД России.

Он подчеркнул, что архивные материалы военных лет, собранные агентством ТАСС, – эффективный инструмент борьбы с фальсификацией истории.

"Сегодня в Евросоюзе предпочитают не помнить о таких документах, пытаются вытравить эту память, но из истории факты не вычеркнешь", - добавил министр.

По его словам, "наследие тассовцев как никогда актуально сегодня, когда на Западе множатся попытки переписать историю, подвергнуть кардинальной ревизии политические, международно-правовые и моральные итоги Великой Победы во Второй мировой войне".

"Подрывается сам принцип объявления вне закона человеконенавистнической идеологии нацизма. Этот принцип, напомню, относится к фундаментальным основам послевоенного устройства мира так называемого Ялтинско-Потсдамского мирового порядка, наряду с верховенством международного права и центральной ролью ООН, и, прежде всего, её Совета Безопасности в деле согласования интересов государств", - сказал Лавров.

На выставке "Их подвиг бессмертен" представлены архивные фотографии, официальные сообщения и репортажи военных корреспондентов агентства ТАСС за последние месяцы Великой Отечественной войны. Как сообщил Лавров, выставка станет началом посвященного 80-летию Великой Победы цикла мероприятий для аккредитованного в РФ дипломатического корпуса.