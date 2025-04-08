Российский суд прекратил охрану за французской SEITA знака табака Gitanes

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам (СИП) удовлетворил заявление ООО "Универсальная сигаретная мануфактура" (УСМ, Калининград) к французской компании Societe Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITА, Париж) о досрочном прекращении на территории России охраны товарного знака "Gitanes" (по международной регистрации №1155264) в отношении всех товаров 34-го класса МКТУ (табак и курительные принадлежности) вследствие его неиспользования.

"Иск удовлетворить полностью", - сказано на сайте суда.

УСМ выпускает табачные изделия.

SEITA на протяжении многих лет была французской государственной табачной монополией. Среди ее брендов сигарет - Gauloises и Gitanes, созданные в 1910 году. В 1999 году SEITA объединилась с испанской Tabacalera и образовала Altadis. Сейчас SEITA входит в состав британского концерна Imperial Brands.

СИП в начале декабря 2024 года прекратил производство по заявлению ООО "УСМ" к одному из крупнейших производителей табачной продукции в мире Japan Tobacco Inc. (JT) о досрочном прекращении на территории России охраны товарных знаков "Magna" (по международным регистрациям №926891 и №811702, а также по свидетельству РФ №83206) в отношении всех товаров 34-го класса МКТУ вследствие их неиспользования.

Такое решение тогда было принято в связи с отказом УСМ от исковых требований.