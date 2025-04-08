Природные пожары угрожают семи населенным пунктам в Забайкалье

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Ландшафтные пожары бушуют в опасной близости от семи населенных пунктов в Забайкальском крае, сообщает Минприроды региона во вторник.

По информации министерства, сохраняется угроза населенным пунктам Читинского района - Мухор-Кондуй, Отто-Кондуй, Шишкино, Верх-Чита, Лесной городок. Кроме того, в опасной зоне находятся населенные пункты Верх-Усугли и Ульдурга в Тунгокоченском районе.

Отмечается, что удалось отвести огонь от села Пушнино Улетовского района.

По данным на 20:00 (14:00 по московскому времени), на территории лесного фонда Забайкальского края действуют 26 лесных пожаров на площади более 18 тыс. гектаров. Удалось локализовать 11 природных очагов на площади более 6 тыс. гектаров, ликвидировать три пожара, охвативших 1,3 тыс. гектаров.

В регионе работает министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и руководитель Федерального агентства охраны лесов Иван Советников.

В Забайкалье наблюдается сложная обстановка с природными пожарами на фоне сильного ветра, порывы которого достигают 25-30 м/c.

С 4 апреля режим ЧС в лесах муниципального уровня установлен в Читинском, Чернышевском и Тунгокоченском районах. С 7 апреля режим ЧС в лесах введен на всей территории Забайкальского края.

В Забайкалье направлены сотрудники федеральной Авиалесоохраны, привлекаются дополнительные силы в рамках межрегионального взаимодействия.