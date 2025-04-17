В Забайкалье из-за лесных пожаров могут ввести федеральный режим ЧС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В связи с масштабными лесными пожарами в Забайкальском крае обсуждается возможность ввести режим ЧС федерального уровня в регионе, сообщил журналистам глава Рослесхоза Иван Советников.

"Уже сейчас обсуждается вопрос введения федерального ЧС. Формально, по критериям, уже похоже на федеральный ЧС", - сказал он .

14 апреля глава МЧС Александр Куренков доложил президенту Владимиру Путину, что на долю Забайкальского края приходится почти 60% площади всех лесных пожаров, зарегистрированных на территории России с начала года. В регионе бушуют пожары на площади свыше 57 тыс. гектаров.

С 7 апреля на территории Забайкалья действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера.