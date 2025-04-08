ЦБ РФ 9 апреля выпустит серию памятных монет к юбилею Победы

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Банк России 9 апреля выпускает в обращение памятные монеты серии "Юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Серия включает серебряные монеты номиналом 3 и 100 рублей, золотые - номиналом 50 и 10 тыс. рублей и монету номиналом 50 рублей из недрагоценных металлов.

Серебряные монеты изготовлены из сплава 925-й пробы, золотые - из драгметалла 999-й пробы.

Серебряная монета номиналом 3 рубля содержит 31,1 грамма драгметалла, она изготовлена тиражом 3 тыс. штук. На оборотной стороне монеты, имеющей форму круга диаметром 39 мм, расположено рельефное изображение логотипа празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на фоне изображения салюта, выполненного в технологии лазерного матирования.

Серебряная монета номиналом 100 рублей содержит 1000 граммов драгметалла, ее тираж - 150 штук. На оборотной стороне монеты, имеющей форму круга диаметром 100 мм, расположено рельефное изображение советских воинов, водружающих флаг над Рейхстагом, на фоне выполненных в технологии лазерного матирования панорамы разрушенного Берлина и логотипа празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Золотая монета номиналом 50 рублей содержат 7,78 грамма золота, ее тираж - 1 тыс. штук. На оборотной стороне монеты, выполненной в форме круга диаметром 22,6 мм, расположено рельефное изображение логотипа празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на фоне изображения салюта, выполненного в технологии лазерного матирования.

Золотая монета номиналом 10 тыс. рублей содержит 1000 грамм золота, она изготовлена тиражом 50 штук. На оборотной стороне монеты, выполненной в форме круга диаметром 100,0 мм, расположено рельефное изображение советских воинов, бросающих вражеские знамена, на фоне изображения салюта на Красной площади, выполненного в технологии лазерного матирования, вверху - выполненный в технологии лазерного матирования логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Монета из недрагоценных металлов, выпущена тиражом 1 млн штук. Она комбинированная - состоит из диска и внешнего кольца. На оборотной стороне монеты, имеющей форму круга диаметром 28 мм, расположено рельефное изображение логотипа празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на кольце вдоль канта - рельефное изображение лаврового венка.