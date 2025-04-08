Восемь населенных пунктов в Белгородской области подверглись атаке ВСУ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - После атаки ВСУ на территорию Белгородской области повреждения выявлены в Шебекинском, Белгородском, Ракитянском и Валуйском районах региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков во вторник.

"В городе Шебекино системой РЭБ дрон был подавлен, от его детонации о землю повреждён легковой автомобиль. В селе Мешковое Шебекинского округа в результате атаки FPV-дрона загорелся стоящий возле дома автомобиль - возгорание ликвидировано. Также в доме повреждено остекление", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

В Белгородском районе дрон ударил по территории сельхозпредприятия в хуторе Церковный, сгорел грузовой автомобиль. В селе Отрадное повреждены окна и забор после детонации БПЛА рядом с частным домом.

"Село Борисполье Ракитянского района атаковано FPV-дроном - выбиты окна в частном доме и посечены осколками два автомобиля", - написал губернатор.

Также дрон ударил по автомобилю и повредил его в поселке Дальний Валуйского округа. В селе Кукуевка повреждены автомобиль и частный дом после сброса взрывного устройства с украинского беспилотника. В Валуйках от атаки дрона поврежден легковой автомобиль.