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Лавров 12 апреля посетит Турцию, где примет участие в Анатолийском форуме

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 апреля посетит Турцию, где примет участие в Анатолийском форуме, сообщила в среду официальный представитель министерства Мария Захарова.

"12 апреля Сергей Лавров посетит Турцию по приглашению министра иностранных дел Турецкой республики для участия в 4-м Анатолийском дипломатическом форуме. В ходе мероприятия запланировано выступление главы российского внешнеполитического ведомства и проведение двусторонних встреч с иностранными коллегами. Предполагается обсудить ключевые аспекты международной повестки дня, в том числе положение дел на Ближнем Востоке, Северной Африке, Закавказье, Черноморский регион, а также актуальные вопросы отношений с отдельными государствами", - сказала она в ходе брифинга.

МИД РФ Мария Захарова Сергей Лавров Турция
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