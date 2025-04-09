Лавров планирует обсуждать украинскую тематику на форуме в Турции

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Программа встреч главы МИД РФ Сергея Лаврова на "полях" Анатолийского дипломатического форума в Турции еще верстается, украинская тематика будет обсуждаться, заявила в среду официальный представитель министерства Мария Захарова.

"Сейчас формируется график двусторонних встреч министра иностранных дел России Сергея Лаврова на "полях" форума. Встреч будет немало. Конечно, ситуация вокруг Украины будет обсуждаться буквально на каждой встрече. Планируется ли специальная какая-то встреча исключительно и только по этой теме, - такой информации у меня нет", - сказала Захарова в ходе брифинга.

Отвечая на уточняющий вопрос, возможна ли встреча Лаврова с украинским коллегой, который в это же время будет участвовать в форуме, Захарова сказала: "Обращений с их стороны не поступало".

Ранее официальный представитель МИД РФ сообщила, что Лавров 12 апреля посетит Турцию, где примет участие в 4-м Анатолийском дипломатическом форуме.