Комитет ГД одобрил проект закона о запрете детям 14-18 лет открывать счета без ведома родителей

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на открытие счетов для подростков в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия их законных представителей - родителей, усыновителей, опекунов.

Соответствующий проект закона (579819-8) внесён в Думу депутатами Сергеем Неверовым и Натальей Костенко.

Поправки вносятся в закон "О банках и банковской деятельности", корреспондирующие поправки вносятся также в Гражданский кодекс (ГК) РФ.

В пояснительной записке отмечается, что ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям при заключении договора банковского счета с лицами в возрасте от 14 до 18 лет запрашивать у несовершеннолетних письменные согласия их законных представителей. Однако несмотря на это, кредитными организациями используется практика открытия счетов несовершеннолетним без письменного согласия их законных представителей, обосновывая такой порядок открытия банковских счетов тем, что при открытии счета применяются правила о договоре банковского вклада. "В такой ситуации, по мнению кредитных организаций, выдача дебетовых карт несовершеннолетним не требует письменного согласия их законных представителей", - говорится в записке.

Однако в правоприменительной практике зачастую встречаются противоправные случаи с использованием дебетовых банковских карт, полученных несовершеннолетними без согласия их законных представителей, также указывается в документе.

"Принятие законопроекта позволит предотвратить совершение в отношении несовершеннолетних противоправных действий с использованием их банковских счетов, несовершеннолетним в возрасте от 14 лет после своего трудоустройства в полной мере реализовывать свои трудовые права, в том числе право на получение заработка на банковском счете", - отмечается в пояснительной записке.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил ранее журналистам, что законопроект об обязанности банков открывать несовершеннолетним счета только при наличии письменного согласия их родителя Дума планирует рассмотреть в первом чтении в мае.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госдуме ускорить принятие законов, запрещающих без согласия опекунов оказывать банковские услуги несовершеннолетним.