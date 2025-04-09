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Дума приняла закон об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла во втором и в третьем чтениях закон о закреплении правового регулирования в сфере увековечения памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

Так, в частности, закрепляется понятие "геноцид советского народа", формы увековечения памяти жертв геноцида советского народа.

Регламентируется порядок захоронения (перезахоронения) останков жертв геноцида советского народа, вопросы, связанные с государственным учетом таких захоронений, их содержанием, благоустройством и обеспечением сохранности, а также порядок отнесения мест погребения к захоронениям останков жертв геноцида советского народа.

Предусматривается процедура согласования и проведения поисковых работ в целях выявления неизвестных захоронений и непогребенных останков жертв геноцида советского народа, установления имен и увековечения памяти жертв геноцида советского народа.

Устанавливается, что пришедшие в негодность захоронения останков жертв геноцида советского народа, мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие их память, подлежат восстановлению органами местного самоуправления. Захоронения останков жертв геноцида советского народа, поврежденные вследствие действий (бездействия) граждан или юридических лиц, подлежат восстановлению за счет этих граждан или юридических лиц.

В целях обеспечения деятельности по увековечению памяти жертв геноцида советского народа и координации выполнения мероприятий по обеспечению поисковой работы и захоронению останков жертв геноцида советского народа на территории РФ функции национального оператора по увековечению памяти жертв геноцида советского народа будет осуществлять некоммерческая организация, определенная правительством РФ.

Расходы на проведение мероприятий, связанных с увековечением памяти жертв геноцида советского народа, могут осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с полномочиями органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также за счет добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц, предусматривает закон.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.

Госдума
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