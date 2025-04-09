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В СК сообщили о задержании начальника управления ФСИН по Башкирии

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Начальник управления ФСИН по Башкирии задержан по обвинению в сборе 3 млн рублей со своих подчиненных, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Следственным управлением СК России по республике Башкортостан задержан начальник управления ФСИН России по Республике Башкортостан, ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении, размещенном в среду в телеграм-канале СКР.

По версии следствия, в ноябре 2024 года "обвиняемый обратился к должностным лицам из числа руководящего состава управления с требованием организовать сбор наличных денежных средств в виде части премии в общей сумме более 3 млн рублей, выплаченной подчиненным, для представительских нужд управления".

"Находившиеся в служебной зависимости от фигуранта сотрудники собрали требуемую сумму и передали ее ответственным за ее хранение", - говорится в сообщении.

В СКР отметили, что факт незаконного получения денежных средств "был выявлен в ходе совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК России во взаимодействии с оперативниками УФСБ при содействии Главного управления собственной безопасности ФСИН".

"Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают сбор доказательственной базы по делу", - заявили в ведомстве.

Там не уточнили имени задержанного. Про данным из открытых источников, им является генерал-майор Владислав Дзюба.

СКР ФСИН Башкирия
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