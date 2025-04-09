Вечный огонь зажжен на мемориальном комплексе в Твери

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Церемония зажжения Вечного огня состоялась в среду на мемориальном комплексе "Смоленское захоронение" в Твери, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Вечный огонь на Смоленском захоронении зажжен после перевода мемориального комплекса на сетевой природный газ в рамках Всероссийской акции ПАО "Газпром" "Храним огонь Победы". Частица пламени для зажжения была доставлена сюда от главного Вечного огня региона, расположенного у обелиска Победы в Твери", - говорится в сообщении.

"Это символ памяти о Великой Победе, которая передается из поколения в поколение. Мы всегда будем помнить подвиг солдат Красной Армии, партизан, советских граждан, которые защищали страну на трудовом фронте", - сказал на церемонии губернатор региона Игорь Руденя.

Участники церемонии почтили память защитников страны минутой молчания. Затем состоялась церемония возложения цветов к мемориалу.

Мемориальный комплекс "Смоленское захоронение" был открыт после реконструкции 6 мая 2010 года в честь 65-летия победы в Великой Отечественной войне на месте захоронения бойцов Красной Армии, партизан и подпольщиков, замученных фашистами. Ранее Огонь памяти на мемориале зажигали только в памятные и праздничные даты. Для подключения памятника к сетевому топливу и перевода в режим постоянного горения был проложен газопровод протяженностью 24 метра и реконструировано газогорелочное устройство.

Первый Вечный огонь на территории Калининской области был зажжен 60 лет назад в городе Бологое в 1965 году. В последующие годы Вечный огонь стал гореть еще в нескольких городах Верхневолжья.