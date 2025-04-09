ЛДПР передала депутатский мандат Напсо в Госдуме Дмитрию Новикову

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - ЛДПР решила передать мандат лишенного депутатских полномочий Юрия Напсо Дмитрию Новикову, сообщает пресс-служба партии.

"Высший Совет ЛДПР принял решение о кандидатуре на замещение вакантного мандата депутата Госдумы VIII созыва фракции ЛДПР: им стал Дмитрий Новиков в связи с его активным участием в деятельности партии после выборов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Новиков является членом ЛДПР с 2011 года, с 2021 года - член ЦИК РФ с правом совещательного голоса от ЛДПР, с 1 марта текущего года входит в состав руководства центрального аппарата ЛДПР, член Высшего совета партии.

3 апреля Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочия депутата Напсо. Основанием досрочного лишения мандата является неисполнение в течение 30 и более календарных дней обязанностей депутата Госдумы принимать личное участие в заседаниях Госдумы, говорится в решении думской комиссии по вопросам депутатской этики.

Ранее комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы выяснила, что начиная с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними - отсутствовал на работе. В общей сложности он не был в стенах Госдумы около двух лет, более 200 дней из них - без уважительной причины.

Известно, что на протяжении порядка двух лет Юрий Напсо проживает за пределами РФ, в ОАЭ.

В Госдуме также есть другой Дмитрий Новиков - зампредседателя ЦК КПРФ, первый зампред комитета ГД по международным делам.