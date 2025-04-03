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Госдума досрочно лишила мандата депутата Юрия Напсо

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла постановление о досрочном прекращении полномочия депутата Юрия Напсо, сообщили в пресс-службе Думы.

В постановлении отмечается, что Напсо был избран по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от ЛДПР.

Основанием досрочного лишения мандата является неисполнение в течение 30 и более календарных дней обязанностей депутата Госдумы принимать личное участие в заседаниях Госдумы, говорится в решении думской комиссии по вопросам депутатской этики.

Полномочия прекращены с 3 апреля 2025 года.

Госдума усиливает спрос с депутатов за работу и посещаемость, продолжая повышать дисциплину, отмечается в сообщении пресс-службы. В нем также указывается, что каждый депутат имеет особый правовой статус, который накладывает ответственность и обязанности.

Ранее комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы выяснила, что начиная с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними - отсутствовал на работе. В общей сложности он не был в стенах Госдумы около двух лет, более 200 дней из них - без уважительной причины. Данное обстоятельство, с точки зрения членов комиссии, свидетельствует о недобросовестности действий депутата.

Известно, что на протяжении порядка двух лет Юрий Напсо проживает за пределами РФ, в ОАЭ.

Госдума Юрий Напсо
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