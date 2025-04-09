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Жительница Шебекина получила травму в результате атаки БПЛА

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем в результате атаки дронов по городу Шебекино.

"Над городом Шебекино системой ПВО был сбит беспилотник. В результате падения его обломков женщина получила баротравму. Она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ, где ей оказали необходимую помощь, лечение продолжит амбулаторно", - написал он в Telegram.

Из-за атаки беспилотников в Шебекине повреждены шесть частных домов, два автомобиля и газовая труба. Утечка газа устранена.

В селе Двулучное Валуйковского округа из-за детонации дрона поврежден автомобиль.

В селе Цибулевка Ракитянского района повреждения получили восемь частных домовладений.

В селе Грузское Борисовского района FPV-дрон нанес повреждения административному зданию.

В селе Богун-Городок атаке дрона подвергся грузовой автомобиль.

В селе Головчино Грайворонского округа были повреждены четыре транспортных средства, одно - полностью уничтожено.

В поселке Красная Яруга беспилотником посечен легковой автомобиль и частный дом. Удару FPV-дрона подверглась "ГАЗель".

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Шебекино Белгородская область
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