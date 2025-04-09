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Минцифры хочет минимизировать случаи ответственности операторов перед жертвами мошенников

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры считает целесообразным минимизировать случаи установления ответственности телеком-операторов за ущерб, понесенный их клиентами от действий мошенников, заявил глава ведомства Максут Шадаев на форуме "Телеком 2025", организованном газетой "Ведомости".

На этом форуме гендиректор "Мегафона" Хачатур Помбухчан заявил о необходимости выработки неких правил установления ответственности операторов за ущерб от мошенников.

"В законе достаточно просто прописано: произведено действие с подменой номера - оператор несет ответственность. Нам требуется некий порядок, некий подход, по которому можно оценить качество работы оператора. То есть должен быть стандарт: если оператор определенные действия технические с точки зрения оборудования, технологические - с точки зрения действий - произвел, то он не должен нести ответственность за тот ущерб, который нанесен. Это так же, как магазин, продавший молоток, пытаться судить за то, что этим молотком окно разбили при ограблении, а не гвозди забивали", - сказал глава "Мегафона".

"Нужен отраслевой стандарт и некий порядок рассмотрения корректности, правильности, полноценности действий оператора по защите абонентов. Иначе вот эти сотни административных дел, которые за последние пару месяцев у нас возникли, они ни к чему хорошему не приведут, это не выход из ситуации", - добавил Помбухчан.

Глава Минцифры согласился с целесообразностью выработки такого механизма.

"С точки зрения нашего закона (о борьбе с мошенничеством - ИФ) есть много еще направлений. Нам категорически кажется важным все-таки минимизировать и жестко регламентировать случаи установления ответственности для операторов. И здесь нам кажется, что должны, наверное, больше банки отвечать. Это вопрос введения единых стандартов. Здесь мы вместе с Банком России работаем", - сказал Шадаев.

Министр отметил, что планируется "определенная донастройка" мер, предусмотренных законом о борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

"У нас, к сожалению, иногда регуляторные меры либо не работают без ответственности - как с доступом операторов в МКД. Либо, если ответственность есть, она как бы сразу, как жернова, начинает не совсем избирательно в этом смысле наказывать нарушителей. Поэтому здесь донастройка будет, здесь мы эту проблему очень хорошо понимаем", - сказал глава Минцифры.

Он напомнил, что министерство уже готовит пакет новых инициатив по борьбе с мошенничеством.

"Мы будем обсуждать, как искусственный интеллект должен применяться операторами связи с согласия абонентов для того, чтобы защитить от подозрительных паттернов, которые, как нам говорят операторы, можно во многих случаях автоматически выявлять. И вопрос зарубежных мессенджеров, которые не обеспечивают идентификацию", - рассказал Шадаев.

Максут Шадаев Мегафон Минцифры Хачатур Помбухчан Банк России
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