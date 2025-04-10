Что случилось этой ночью: четверг, 10 апреля

Трамп приостановил повышение пошлин на 90 дней, фондовые рынки перешли к росту, "Барселона" разгромила "Боруссию"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп приостановил на 90 дней повышение пошлин для ряда стран, не назвав их. Речь идет о более чем 75 странах, запросивших переговоры по тарифам.

- Котировки нефти перешли к росту на решениях Трампа о пошлинах. Цена Brent поднялась выше $64 за баррель.

- Фондовые индексы США взлетели на заявлениях Трампа, завершив торги ростом на 7,9-12,2%. Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 5% вслед за миром.

- Ректор Псковского госуниверситета Ильина арестована по делу о мошенничестве. По версии следствия, ректор оформила трудоустройство в вузе несуществующего сотрудника, через которого присвоила порядка 10 млн рублей.

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении 42 дронов ВСУ над семью российскими регионами. Один был сбит над Московской областью.

- "Барселона" разгромила "Боруссию" в первом матче 1/4 финала в ЛЧ. Игра закончилась со счетом 4:0.