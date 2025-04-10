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Нестандартная ситуация сложилась в регионах юга европейской части России из-за снега

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Нестандартная ситуация с выпадением осадков наблюдается в регионах юга России, где после высоких температур выпал снег, в этих же регионах прогнозируются заморозки, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Много осадков выпало, в том числе в виде снега и мокрого снега, на юге Европейской России, это нестандартная ситуация. В Южном федеральном округе сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, высота снега в Адыгее 36 сантиметров. В Краснодарском крае тоже сильные осадки в виде дождя мокрого снега и кое-где снег лежит", - сказал Вильфанд.

В Крыму снег лежит в степных районах.

Он уточнил, что в южных регионах была высокая температура, так, в Краснодарском крае воздух прогревался до плюс 25 - плюс 26 градусов. Однако, сейчас там установилась холодная погода - в Краснодарском крае - до минус 1 градуса, в Крыму - до минус 7, в Ростовской области до минус 5.

Согласно прогнозам, заморозки ожидаются в Волгоградской области, в Калмыкии, в Ростовской области и в Крыму, где в степных районах будет до минус 4.

Аналогичная погода в регионах Северного Кавказа, где прогнозируются дожди и заморозки до воскресенья. Однако, затем начнется значительное повышение температуры, уточнил Вильфанд.

"Где необычно тепло, просто редчайший случай такого тепла - это юг западной Сибири. В Новосибирской области, в Алтайском крае, начиная с четверга и до субботы температура выше плюс 20 - плюс 25 градусов. В Алтайском крае даже до плюс 28 градусов. Фантастически высокая температура", - добавил он.

Гидрометцентр Волгоград Новосибирск Роман Вильфанд Краснодар Крым
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