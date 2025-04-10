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Снег и заморозки не окажут негативного влияния на растения и сельхозкультуры

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Выпавший в регионах европейской части России снег и заморозки не окажут негативного влияния на сельскохозяйственные культуры, так как растения адаптированы к таким погодным условиям, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве и в сопредельных областях ничего страшного. Это довольно частое явление, когда в апреле резкое потепление, а потом понижение температуры. Сейчас значительных проблем пока нет, потому что все-таки это похолодание в начале апреля. Если бы оно было в конце апреля, то были бы проблемы. Там уже всходы появляются. Сейчас нет пока существенных негативных последствий", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что "мы живем в умеренных широтах, и погода, и растения, все культуры адаптированы к заморозкам, которые в начале апреля, они еще так не распускаются". Также он уточнил, что "мощной вегетации нет, которая бы привела к негативным последствиям".

Вильфанд добавил, что снег, который выпал в регионах Центрального Черноземья, будет пропитывать почву, напомнив, что в этих регионах был дефицит осадков.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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