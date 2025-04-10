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Истребители Северного флота провели учение по обороне объектов в Арктике

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Корабельные истребители МиГ-29К выполнили учебно-боевые полеты над Кольским полуостровом и акваторией Баренцева моря, сообщила пресс-служба Северного флота в четверг.

"Экипажи многоцелевых истребителей МиГ-29К выполнили элементы воздушного боя с маневренной и неманевренной целью с отработкой элементов простого и сложного пилотажа на различных высотах", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее информации, роль самолета условного противника исполнил палубный истребитель, который сымитировал удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры РФ в Арктике.

Как сообщили во флоте, в учении также приняли участие летчики из молодого пополнения. Они отработали действия по наведению на цель и перехвату самолета "противника".

8 апреля Северный флот сообщил о начале командно-штабной тренировки по обороне объектов в Арктике. В ней принимают участие порядка 1,5 тыс. военнослужащих, до 20 кораблей, подлодок и судов обеспечения, а также около 12 летательных аппаратов.

По официальной информации, корабельные истребители МиГ-29К/КУБ - многофункциональные самолеты поколения 4++, предназначены для решения задач ПВО корабельных соединений, завоевания господства в воздухе, поражения надводных и наземных целей управляемым высокоточным оружием в любых погодных условиях. МиГ-29К/КУБ входят в состав авиакрыла тяжелого крейсера "Адмирал Кузнецов", который находится на ремонте.

Адмирал Кузнецов МиГ-29 Северный флот
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