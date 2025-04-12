Атомная подлодка Северного флота провела торпедную стрельбу на учении в Баренцевом море

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Северный флот сообщил, что атомная подлодка в ходе маневров в Баренцевом море выполнила стрельбу учебными торпедами по отряду кораблей условного противника.

"Сегодня в Баренцевом море экипаж одной из атомных подводных лодок Северного флота провел плановое учение с отрядом надводных кораблей, обозначающим силы условного противника. В ходе учения экипаж атомной подводной лодки выполнил стрельбу учебными торпедами по кораблям отряда с заданной глубины и дистанции", - говорится в сообщении пресс-службы флота, распространенном в субботу.

По ее данным, отряд кораблей условного противника обозначили фрегат "Адмирал флота Касатонов", малые противолодочные корабли "Юнга", "Брест" и "Снежногорск".

По условиям учения отряд кораблей осуществлял маневрирование противолодочным зигзагом, сказали в пресс-службе.

"Командованием флота будут проанализированы и оценены результаты стрельбы атомной подводной лодки и действия отряда кораблей после возвращения сил Северного флота в базу", - сообщил флот.

По официальной информации, Северный флот - объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана.

Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России.

8 апреля Северный флот сообщал о начале командно-штабной тренировки по обороне объектов в Арктике. В мероприятии задействовано порядка 1,5 тыс. военнослужащих и до 20 кораблей, подлодок и судов обеспечения, около 12 летательных аппаратов.