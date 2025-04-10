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Энергообъект атакован в Брянской области

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке на энергетические объекты региона.

"9 апреля в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту Страчево филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" из-за повреждения корпуса отключилась комплектная трансформаторная подстанция", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что 9 апреля после атаки БПЛА отключилась комплектная трансформаторная подстанция в Светово. Это привело к отключениям электричества в Севском районе.

Александр Богомаз Брянская область Брянскэнерго Россети
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