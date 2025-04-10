В США назвали состоявшийся обмен заключенными жестом доброй воли со стороны России

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель США по делам заложников Адам Бёлер в эфире назвал очередной обмен заключенными с российской стороной свидетельством доброжелательного настроя Москвы. Он сказал об этом CNN.

"В контексте наших обсуждений по российско-украинскому конфликту мы продолжим работать над тем, чтобы вернуть американцев. Такие шаги (со стороны РФ - ИФ) являются жестами доброй воли", - сказал Бёлер.

Он уже поговорил с освобожденной в России Ксенией Карелиной, которая имеет двойное гражданство США и России, и отметил, что она "очень благодарна президенту США".

По данным CNN, самолет с Карелиной сделал остановку в Европе и направляется на авиабазу ВВС США Эндрюс.

Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф и госсекретарь США Марко Рубио сообщили об освобождении Карелиной в обмен на россиянина Артура Петрова. ФСБ это подтвердила и уточнила, что Карелина в апреле была помилована президентом России.

Позднее ФСБ опубликовала видео прибытия в Россию Петрова. В самолете Петров рассказал, что не успел оповестить родных о своем освобождении и что очень хочет домой.

Петрова арестовали 26 августа 2023 года в Республике Кипр по запросу США и затем экстрадировали в Штаты. Ему предъявили обвинения в нарушении экспортного контроля.

Карелина, жительница Лос-Анджелеса, которая была задержана в Екатеринбурге в августе 2024 года, была приговорена Свердловским областным судом к 12 годам колонии за госизмену. В деле речь шла о переводе денег в пользу ВСУ.