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Директор ЦРУ заявил, что США и Россия обменялись в ОАЭ двумя заключенными

Директор ЦРУ заявил, что США и Россия обменялись в ОАЭ двумя заключенными
Ксения Карелина в Свердловском областном суде
Фото: Антон Буценко/РИА Новости

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что в четверг США и РФ осуществили обмен двумя заключенными в ОАЭ, сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

"Сегодня президент США Дональд Трамп возвращает домой из России еще одного неправомочно задержанного американца. Я горд сотрудниками ЦРУ, которые изо всех сил работали над этой задачей, и мы признательны правительству ОАЭ, которое способствовало обмену", - говорится в заявлении Рэтклиффа для WSJ.

По данным издания, в Россию вернется имеющий двойное гражданство России и Германии Артур Петров, которому власти США ранее предъявили обвинения в нарушении экспортного контроля. В свою очередь РФ освободила Ксению Карелину, которая обвинялась в государственной измене.

Михаил Мушаилов, адвокат гражданки США и РФ Карелиной, подтвердил "Интерфаксу", что его подзащитная была передана американской стороне в рамках обмена заключенными в четверг. "Ее обменяли. Два часа назад она связалась с родственниками", - сказал Мушаилов агентству.

По словам неназванного представителя ЦРУ, обмену предшествовали переговоры Рэтклиффа и высокопоставленного сотрудника российской разведки. Позднее обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби, в присутствии главы ЦРУ, добавил собеседник WSJ.

"Обмен демонстрирует важность поддержания открытых линий связей с Россией, несмотря на глубокие вызовы для наших двусторонних отношений", - приводит газета слова представителя американской спецслужбы.

Издание отмечает, что это уже второй обмен заключенными с момента инаугурации Дональда Трампа на посту президента США в январе 2025 года.

Несколько человек, знакомых с темой, заявили WSJ, что Карелина - одна из нескольких американцев или лиц с двойным гражданством США и РФ, судьбу которых обсуждают Москва и Вашингтон.

Петров был арестован 26 августа 2023 года на Кипре по запросу США и был экстрадирован ранее в этом году.

Карелина, жительница Лос-Анджелеса, которую арестовали в Екатеринбурге в феврале 2024 года, была приговорена Свердловским областным судом к 12 годам колонии за госизмену. В деле шла речь о переводе денег в пользу ВСУ. Свою вину она признала в полном объеме.



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