Кремль опроверг утверждение, что Москва втягивает КНР в конфликт с Украиной

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле опровергли заявление Владимира Зеленского о том, что Москва якобы втягивает Китай в российско-украинский конфликт.

"Это не так. Китай занимает взвешенную позицию, Китай - это наш стратегический партнер, друг, товарищ, и Китай всегда занимал весьма и весьма взвешенную позицию", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов обвинения Зеленского в адрес РФ в связи с пленением на Украине двух китайских военных.

"Поэтому Зеленский не прав", - отметил представитель Кремля в ответ на фразу, что Москва втягивает Китай в российско-украинское противостояние.

Со своей стороны власти КНР сообщили, что проверяют информацию Киева о том, что на стороне российских войск участвуют военнослужащие из Китая. Официальный Пекин заявил, что не направлял в зону конфликта своих военнослужащих.