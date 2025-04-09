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В Кремле не комментируют данные о пленении на Украине граждан КНР, воевавших на стороне РФ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют информацию о пленении на Украине двух граждан КНР, сражавшихся на стороне России.

"Я никак не могу прокомментировать эту информацию", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ взяли в плен двух граждан КНР, сражавшихся на стороне России. В среду официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь назвал такие заявления безосновательными.

Дмитрий Песков КНР Владимир Зеленский ВСУ Украина
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