В Кремле не комментируют данные о пленении на Украине граждан КНР, воевавших на стороне РФ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют информацию о пленении на Украине двух граждан КНР, сражавшихся на стороне России.

"Я никак не могу прокомментировать эту информацию", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ взяли в плен двух граждан КНР, сражавшихся на стороне России. В среду официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь назвал такие заявления безосновательными.