Минобороны РФ оценило общие потери ВСУ на курском направлении в 73,4 тыс. чел.

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили свыше 420 военнослужащих, общие потери армии Украины за время боевых действий здесь составляют более 73,4 тыс. человек, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"За сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета, а также два пункта управления БПЛА", - говорится в сообщении.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 73410 военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 301 бронетранспортер, 2262 боевые бронированные машины, 2664 автомобиля, 601 артиллерийское орудие", - заявили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, также за все время боевых действий здесь ВСУ потеряли 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.