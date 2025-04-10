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Девять жителей села в Курской области погибли при обстреле ВСУ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают обстоятельства убийств мирных жителей села Махновка Суджанского района Курской области, совершенных украинскими военными, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в телеграм-канале ведомства в четверг.

Она отметила, что тела девяти человек были обнаружены при осмотре частного жилого сектора в рамках расследования дела о террористическом акте

"Установлено, что не позднее марта 2025 года украинские военнослужащие целенаправленно обстреляли жилые дома села Махновка Суджанского района Курской области. Вследствие совершенного преступления девять мирных жителей погибли. При осмотре жилых домов зафиксированы разрушения, свидетельствующие о применении украинскими вооруженными формированиями артиллерийского вооружения. Кроме этого, на шести телах обнаружены огнестрельные ранения", - сказала Петренко.

Представитель ведомства добавила, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Светлана Петренко Украина ВСУ Курская область СКР
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