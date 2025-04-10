КТК планирует завершить восстановительные работы и ввести НПС "Кропоткинская" до конца мая

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - График восстановительных работ на нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" предусматривает ее ввод в эксплуатацию до конца мая 2025 года, сообщил "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) по итогам посещения объекта генеральным директором КТК Николаем Горбанем.

"После осмотра объектов состоялось совещание с представителями подрядчиков и оперативным персоналом станции, на котором были уточнены особенности ремонтных работ, адаптация отечественного оборудования вместо иностранного, наличие оборудования и запчастей, необходимых для восстановления работоспособности всех подобъектов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 17 февраля НПС "Кропоткинская" подверглась атаке нескольких БПЛА, начиненных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате было повреждено оборудование, в частности, произведенное компанией Siemens.

"Транснефть" сообщала, что из-за повреждений объемы прокачки нефти из Казахстана могут снизиться примерно на 30%. Между тем Минэнерго Казахстана неоднократно заявляло об отсутствии ограничений по приему казахстанской нефти в систему КТК.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. Сейчас КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ. В 2024 году консорциум транспортировал по системе 63,01 млн тонн нефти, почти 55 млн из которых - нефть из Казахстана.

Акционерами КТК, кроме "Транснефти" и РФ, являются: Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.