Мосгорсуд утвердил приговор американцу, осужденному на 13 лет за наркотики

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд не стал изменять приговор гражданину США Майклу Трэвиса Лику, осужденному в июле на 13 лет строгого режима по делу о попытке сбыта наркотиков.

"Суд апелляционной инстанции удовлетворил апелляционное представление прокуратуры в части порядка зачета периода времени содержания под стражей. В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сообщили в суде.

Таким образом, Мосгорсуд не нашел оснований для смягчения приговора.

18 июля Хамовнический суд приговорил Майкла Трэвиса Лика к реальному сроку, признав его виновным по ч. 3 ст. 30 ст. и ст. 228.1 УК (Приготовление к незаконному сбыту или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Лик вины не признал.

Проходившая по этому же делу Вероника Грабанчук получила восемь лет колонии общего режима, она вину признала.

Как сообщала ранее прокуратура Москвы, следствие и суд установили, что с января по июнь 2023 года Лик приобретал у сообщника, уголовное дело которого расследуется отдельно, наркотики, расфасовывал их в удобные для сбыта упаковки, после чего передавал Грабанчук для последующего размещения в тайники-закладки. Таким образом, они совершили четыре попытки сбыть свыше 40 г мефедрона.