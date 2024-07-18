Американец осужден в РФ на 13 лет за попытку сбыта наркотиков в крупном размере

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы приговорил гражданина США Майкла Трэвиса Лика к длительному заключению за попытку сбыта наркотиков.

"Приговором суда Лик признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. Ему назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима", - сообщили "Интерфаксу в суде в четверг.

Бывший десантник и музыкант пытался сбывать наркотики с привлечением молодых людей.

Лик признан виновным по ч. 3 ст. 30 ст. и ст. 228.1 (Приготовление к незаконному сбыту или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В суде добавили, что вторая фигурантка дела - Вероника Грабанчук - также признана виновной в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Ей назначено наказание в виде восьми лет колонии общего режима.

Как сообщили в свою очередь в прокуратуре Москвы, следствием и судом установлено, что в период с января по июнь 2023 года Лик приобретал у сообщника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наркотические средства, расфасовывал их в удобные для сбыта упаковки, после чего передавал Грабанчук для последующего размещения наркотиков в тайники-закладки. Таким образом, они совершили четыре попытки сбыть свыше 40 г мефедрона.

"Кроме того, Лик без цели сбыта хранил по месту своего проживания в квартире по ул. Запорожская более 1,6 г мефедрона, а также таблетки массой 0,54 г., содержащие в своем составе наркотическое средство - МДМА. Наркотические средства обнаружены и изъяты в ходе оперативных мероприятий", - сказали в надзорном ведомстве.

Свою вину в совершении преступлений Грабанчук признала в полном объеме, Лик свою вину не признал.