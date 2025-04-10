Поиск

На строительство жилья в новых регионах РФ дополнительно выделят 520 млн рублей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Правительство выделит дополнительно 520 млн рублей на строительство жилья в ДНР и Запорожской области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

"Сегодня на заседании правительства дополнительно направили более 520 млн рублей на строительство многоквартирных домов в ДНР и Запорожской области", - заявил премьер.

Он напомнил, что в новых регионах реализуется программа по восстановлению и социально-экономическому развитию. В соответствии с ней строятся и ремонтируются школы и больницы, дороги и жилье, объекты энергетики и коммунального хозяйства.

В 2024 году на эти и другие мероприятия из федерального бюджета было выделено свыше 360 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что жилье по инвестконтрактам в новых регионах строят 25 компаний

"Сегодня инвестиционное жилищное строительство осуществляют 25 компаний, действует 34 разрешения на строительство", - заявляли в Минстрое России

Там напомнили, что утверждены плановые показатели по вводу жилья в воссоединенных регионах на период 2025-2027 годов. На территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей действует ипотечная программа под 2%. Для развития жилищного строительства запущена программа субсидирования проектного финансирования.

Михаил Мишустин ДНР Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Петербургский институт кино отменил ряд решений, которые привели к уходу преподавателей

В Стамбуле завершен очередной раунд российско-американских консультаций

РФ нацелена на полноценное участие своей сборной в ОИ 2028 года в Лос-Анджелесе

РФ нацелена на полноценное участие своей сборной в ОИ 2028 года в Лос-Анджелесе

Срок пребывания иностранцев в РФ по электронной визе увеличат до 30 суток

Срок пребывания иностранцев в РФ по электронной визе увеличат до 30 суток

Мосгорсуд утвердил приговор американцу, осужденному на 13 лет за наркотики

РФ пригрозила Японии жесткими мерами в случае поставок вооружений Украине

РФ пригрозила Японии жесткими мерами в случае поставок вооружений Украине

КТК планирует завершить восстановительные работы и ввести НПС "Кропоткинская" до конца мая

Военная операция на Украине

Девять жителей села в Курской области погибли при обстреле ВСУ

Патриарх Кирилл обеспокоен ситуацией в сфере массовой миграции в Россию

Патриарх Кирилл обеспокоен ситуацией в сфере массовой миграции в Россию

Банки РФ в 2024 году заблокировали более 700 тыс. счетов дропперов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6167 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне69 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе382 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние227 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });