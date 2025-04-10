На строительство жилья в новых регионах РФ дополнительно выделят 520 млн рублей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Правительство выделит дополнительно 520 млн рублей на строительство жилья в ДНР и Запорожской области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

"Сегодня на заседании правительства дополнительно направили более 520 млн рублей на строительство многоквартирных домов в ДНР и Запорожской области", - заявил премьер.

Он напомнил, что в новых регионах реализуется программа по восстановлению и социально-экономическому развитию. В соответствии с ней строятся и ремонтируются школы и больницы, дороги и жилье, объекты энергетики и коммунального хозяйства.

В 2024 году на эти и другие мероприятия из федерального бюджета было выделено свыше 360 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что жилье по инвестконтрактам в новых регионах строят 25 компаний

"Сегодня инвестиционное жилищное строительство осуществляют 25 компаний, действует 34 разрешения на строительство", - заявляли в Минстрое России

Там напомнили, что утверждены плановые показатели по вводу жилья в воссоединенных регионах на период 2025-2027 годов. На территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей действует ипотечная программа под 2%. Для развития жилищного строительства запущена программа субсидирования проектного финансирования.