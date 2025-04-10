На встрече в Стамбуле обсуждалась проблема найма персонала в посольство США в Москве

Американская сторона выразила обеспокоенность запретом России нанимать для этого местных сотрудников

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Американская сторона на переговорах с российской делегацией выразила обеспокоенность запретом России нанимать на работу в посольстве США в Москве местных сотрудников, сообщили в Госдепартаменте США.

"США повторили, что обеспокоены политикой России, запрещающей трудоустройство местного персонала, что является главным препятствием в поддержании стабильной и устойчивой численности персонала в посольстве США в Москве", - отмечается в заявлении.

Также делегации мнениями об обеспечении банковского обслуживания как российской, так и американской дипмиссии.

Госдепартамент сообщил, что стороны обсудили планы проведения новой встречи по этим темам в ближайшем будущем.

"Время, место и уровень, на котором будут представлены страны, будут определены позднее", - добавило ведомство.

Переговоры в Стамбуле прошли днем 10 апреля. Российскую делегацию возглавил Александр Дарчиев, недавно назначенный послом России в США, а американскую - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.

За два дня до этого представитель МИД Мария Захарова говорила, что на консультациях будет обсуждаться устранение помех и технических преград, затрудняющих работу дипмиссий обеих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что консультации будут "исключительно по вопросам урегулирования и нормализации двусторонних отношений".

Первый раунд переговоров в аналогичном формате состоялся в конце февраля в Стамбуле. Тогда российский МИД сообщал, что консультации прошли в содержательном ключе, и стороны условились продолжить диалог по данному каналу. На Смоленской площади подчеркнули, что "в соответствии с поручением глав внешнеполитических ведомств были предметно обсуждены пути преодоления многочисленных "раздражителей", доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций".

В апреле 2021 года президент Владимир Путин своим указом ограничил возможности дипмиссий недружественных стран нанимать на работу россиян. 23 апреля 2021 года правительство России запретило посольству США принимать на работу иностранных граждан в любом качестве.