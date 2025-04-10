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В НАО самолет Ан-24 выкатился за пределы посадочной площадки

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила об инциденте на посадочной площадке в поселке Варандей в Ненецком автономном округе: там самолет Ан-24 выкатился за пределы рулежной дорожки.

Это случилось 10 апреля с самолетом, который должен был вылететь из Варандея в Архангельск. На борту находились 38 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал, самолет не поврежден, отметили в надзорном ведомстве.

В настоящее время борт вылетел в Архангельск.

Архангельская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров в связи со случившимся.

Архангельск Варандей Ан-24 НАО
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