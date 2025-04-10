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"ЮТэйр" опровергла сообщение о выкатывании Ан-24 с рулежной дорожки в НАО

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Самолет Ан-24 "ЮТэйр" не выкатывался за пределы рулежной дорожки в Варандее, а был отбуксирован из-за сложностей с рулением после соответствующего запроса, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Авиакомпания опровергает информацию о выкатывании Ан-24 в Варандее. Выкатывания за пределы рулежной дорожки не было. Из-за сильного бокового ветра было затруднено руление, и экипаж запросил буксир", - объяснил перевозчик.

Буксировочный тягач переместил самолет на исполнительный старт, и тот благополучно взлетел.

Северо-Западная транспортная прокуратура ранее сообщила, что в Варандее Ан-24, который был должен вылететь в Архангельск, выкатился за пределы рулежной дорожки. По данным надзорного ведомства, никто не пострадал. По факту началась прокурорская проверка.

Ан-24 НАО ЮТэйр Варандей
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