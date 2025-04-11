ФСБ публикует архивные материалы о преступлениях в лагере "Треблинка" ко дню освобождения узников фашистских концлагерей

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Центр общественных связей ФСБ России на официальном сайте спецслужбы размещает копии рассекреченных документов о массовых убийствах в Треблинском "лагере смерти".

Как сообщили в ЦОС, документы содержат показания пособников СС, которые "на допросах признаются в истреблении до пяти миллионов евреев, поляков и цыган изуверскими способами и попытках немцев скрыть следы массовых убийств".

В середине августа 1944 года соединения 65-й армии 1-го Белорусского фронта освободили нацистский концлагерь, расположенный на станции Треблинка, в 80-ти километрах к северо-востоку от Варшавы.

"По словам участников злодеяний, в Треблинке ежедневно уничтожалось путем расстрелов и удушения газами до 2500 человек. Охрану в лагере несли эсэсовцы и надзиратели (вахманы СС, нем. SS-Wachmann) из числа бывших советских военнопленных, добровольно сдавшихся в плен противнику и прошедших специальную подготовку в школе надзирателей в Учебном лагере СС Травники",- рассказали в спецслужбе.

17 августа 1944 года первый доклад о Треблинском лагере поступил от начальника Отдела контрразведки (ОКР) "Смерш" 65-й армии начальнику Управления контрразведки (УКР) "Смерш" 1-го Белорусского фронта.

Из документа следует, что контрразведчики "Смерш" 18-го стрелкового корпуса (СК), входившего в состав 65-й армии, опросили жителей окрестных деревень в районе станции Треблинка.

Одновременно военные контрразведчики проинформировали о "лагерях смерти" в Треблинке Военный совет 65-й армии, которым было принято решение о создании специальной комиссии "по расследованию и документации фактов, творимых немцами злодеяний и убийств в Треблинских лагерях".

"Ровно через месяц, в сентябре 1944 года, сотрудники ОКР "Смерш" 65-й армии арестовали первых карателей – вахманов СС, служивших в Треблинских лагерях. 17 сентября 1944 года полковник Трапезников направил специальную записку Военному совету 65-й армии "По делу арестованных вахманов Треблинского лагеря – Козлова, Шкарупа-Полещук, Сирота, Рекало, Рожанского и Шевченко",- говорится в сообщении.

В документе сообщались сведения, полученные в ходе допросов арестованных пособников СС об истории возникновения, целях и функционировании треблинских лагерей: "Этот лагерь был построен немцами специально для массового истребления, главным образом еврейского и польского населения".

Согласно допросам, в лагерь прибывали из Германии, территории Польши, из Чехословакии, Болгарии, Франции и других европейских стран поезда с людьми в количестве до 3–4 эшелонов в сутки, и все доставленные в этих поездах люди обоего пола и разных возрастов, включая стариков и грудных детей, тысячами в день уничтожались немцами.

В документе приводятся фрагменты из протокола допроса вахмана СС Треблинского "лагеря смерти" № 2 Ивана Шевченко от 8 сентября 1944 года.

Шевченко показал, что за период его службы с августа 1942 года по 17 июля 1943 года в Треблинском лагере он стал очевидцем и свидетелем истребления мирного населения "Прибывавшие в лагерь ежедневно еврейские семьи с их имуществом из Германии, Польши, Чехословакии, Франции и Болгарии привозились под видом, якобы, на сборный пункт для последующей отправки в Палестину. Для обмана немцами на стенах бараков, расположенных параллельно железнодорожной ветки, были расклеены вывески и плакаты с надписями: "Вас ждет Палестина" и другие. Даже было расписание движения железнодорожных поездов и вид билетной кассы",- говорится в материалах.

Другой арестованный – вахтман СС Рожанский на следствии показал: " В Треблинском, так называемом "рабочем лагере" № 1 систематически уничтожались залюченные евреи, поляки и цыгане разными способами, в истреблении которых я принимал активное участие".

Помимо расстрелов вахтманы и немцы избивали заключенных палками, сбрасывали с шестиметровых вышек, закапывали в песок, топили в бочках.

"В июле 1944 года по распоряжению коменданта лагеря вахтманы и немцы, в том числе Козлов, Полещук, я и другие, в один день расстреляли более 500 человек заключенных поляков, евреев и цыган",- говорится в показаниях.

22 ноября 1944 года начальник ОКР "Смерш" 65-й армии гвардии полковник Лось направил начальнику УКР "Смерш" 2-го Белорусского фронта генерал-лейтенанту Я.А. Едунову спецсообщение об аресте еще одного пособника СС Треблинского лагеря Павла Лелеко.

На следствии Лелеко показал: "За 11 месяцев моей службы в "лагере смерти" было истреблено более двух миллионов еврейского населения".

"Способных к труду женщин и мужчин умерщвляли в "душегубках", а тех, кто был болен или обессилен пропускали через так называемый "лазарет", подводили к ямам, расстреливали и сжигали",- говорится в материалах.