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В Госдуму внесли законопроект об увеличении срока действия электронной визы

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 889138-8 об увеличении срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, а разрешенного срока пребывания по ней иностранца в России с 16 до 30 суток, при сохранении кратности данной визы.

Чиновники решили внести эти изменения после анализа годового мониторинга работы системы единой электронной визы, которая работает с 1 августа 2023 года. Они пришли к выводу, что сервис успешен и все более востребован, отмечается в пояснительной записке.

С 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 г. оформлена 541 тысяча единых электронных виз гражданам 55 иностранных государств, имеющим право на ее получение, что составило 70% от количества виз всех остальных категорий, выданных за этот же период гражданам всех иностранных государств вместе взятых (771 тысяча), говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Принятие законопроект будет способствовать увеличению числа иностранцев, въезжающих в Россию с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при одновременном сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности.

Ранее 10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал это законодательное изменение. Законопроект одобрило правительство.

Михаил Мишустин правительство Госдума
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