Срок пребывания иностранцев в РФ по электронной визе увеличат до 30 суток

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Срок пребывания иностранцев в России по электронной визе будет увеличен до 30 суток, а сам документ будет действовать четыре месяца, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Уже второй год жители 64 государств получают единую электронную визу. За это время она оформлена свыше миллиона раз. Сегодня рассмотрим изменения в законодательство, которым увеличим срок пребывания по ней. Теперь он составит 30 суток вместо 16. При этом период действия визы тоже вырастет до четырех месяцев", - сказал он на заседании правительства.

Единая электронная виза для въезда в РФ была запущена 1 августа 2023 года.