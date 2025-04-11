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Минобороны РФ сообщило, что за неделю российские войска улучшили положение в зоне СВО

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В течение недели подразделения группировок войск "Южная", "Центр" и "Днепр" улучшили положение в зоне проведения специальной военной операции, группировка "Восток" продвигается в глубину украинской обороны, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.

По словам военных, группировки "Центр" и "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий улучшили тактическое положение", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что группировка нанесла поражение формированиям 10 бригад ВСУ, за неделю потери армии Украины составили до 2085 военнослужащих, пять танков, 19 боевых бронированных машин, 104 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и семь полевых складов боеприпасов.

Группировка войск "Центр" за неделю нанесла удары по 13 бригадам, одному полку и отряду спецназначения ВСУ, потери украинской армии составили свыше 3005 военнослужащих, 34 боевые бронированные машины, четыре бронеавтомобиля MaxxPro, три боевые бронированные машины HMMWV, 38 автомобилей и 29 артиллерийских орудий, сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки "Восток" нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.

"Противник потерял свыше 1060 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 26 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, включая шесть западного производства", - сказали в военном ведомстве.

За неделю группировка войск "Днепр" нанесла поражение пяти украинским бригадам, потери ВСУ составили свыше 555 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, пять орудий полевой артиллерии, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, группировкой войск "Запад" в течение недели нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.

"Противник потерял свыше 1585 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля MaxxPro производства США, а также бронеавтомобиль Dzik польского производства", - сказали военные.

В Минобороны РФ сообщили, что также за неделю уничтожены 21 автомобиль, 28 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять полевых складов боеприпасов.

Минобороны РФ
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