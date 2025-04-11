Поиск

Около 4,7 тыс. га застрахованных садов на юге РФ оказались под угрозой из-за заморозков

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Резкое похолодание на юге России может повредить многолетним плодовым сельхозкультурам, в зоне риска находятся сады, виноградники и ягодники, застрахованные на площади не менее 4,7 тыс. га. Об этом сообщил Национальный союз агростраховщиков (НСА) по итогам проведенного анализа.

Эти посадки обеспечены защитой по действующим договорам страхования с господдержкой. Больше всего посадок плодовых культур застраховано в Краснодарском крае - 2,1 тыс. га: 1,1 тыс. га виноградников, 0,7 тыс. га семечковых (яблони, груши и других культур.) и 0,2 тыс. га косточковых (в том числе сливы и вишни) садов, 0,1 тыс. га ягодников.

В республике Крым такими договорами страхования защищено с 1,4 тыс. га, из них на 0,9 тыс. га застрахован урожай винограда. Также обеспечены страховой защитой другие посадки: 0,4 тыс. га садов семечковых культур, почти 0,1 га косточковых, 47 га виноградников и 3 га ягодников.

Урожай винограда застрахован на 0,4 тыс. га в Ставропольском крае. На 0,2 тыс. га - урожай садов семечковых культур в Кабардино-Балкарии.

Кроме того, действуют договоры страхования посадок семечковых культур в регионах Северо-Кавказского федерального округа: 0,5 тыс. га - в Карачаево-Черкесии, 0,2 тыс. га - в Дагестане, 0,1 тыс. га - в Кабардино-Балкарской республике.

Аграриям, застраховавшим свои посадки на этих территориях, НСА рекомендует обратить внимание на условия страхования. "При первых признаках повреждения растений необходимо немедленно обратиться в свою страховую компанию, - обратил внимание президент НСА Корней Биждов. - Также напоминаем, что для подтверждения опасного явления заморозков по программе мультирискового страхования будет необходима справка Росгидромета".

"Резкое похолодание и снегопады отмечаются на Северном Кавказе с конца марта, на Кубани и в Крыму - со второй недели апреля. До прихода холодов в этой зоне стояла теплая и бесснежная зима, температуры в марте достигали плюс 20 - плюс 25 градусов, однако позже произошло снижение температуры воздуха до отрицательных значений. Отмечаются факты ухода под снег цветущих плодовых деревьев", - приводятся данные в сообщении союза.

"В регионах, где развито садоводство и виноградарство, желательно своевременно заключать договоры страхования урожая садов и виноградников, - подчеркнул президент НСА Корней Биждов. - Оптимальное время для этого - осень, тогда страховое покрытие будет действовать с момента выхода растений из зимнего покоя и защитит риски, возникающие при раннем цветении. Согласно правилам страхования многолетних насаждений, в период зимнего прекращения вегетации садов и виноградников новые договоры страхования не заключаются".

В 2024 году в РФ возвратные заморозки в Европейской части РФ наблюдались в начале мая. Они пришлись на период цветения плодовых культур в Центральном Черноземье и Поволжье и привели к повреждению более 19 тыс. га посадок. В связи с отсутствием страховой защиты у сельхозпроизводителей этого направления правительство по поручению президента РФ 19 сентября 2024 года выделило из резервного фонда почти 931 млн рублей на компенсацию ущерба аграриям, выращивающим фрукты и ягоды.

Финансовая помощь была выделена сельхозпроизводителям Воронежской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Пензенской, Саратовской областей.

Согласно закону об агростраховании с господдержкой, в рамках программ страхования урожая страхуются не только посевы растениеводов под урожай яровых и озимых культур, но и многолетние насаждения.

Национальный союз агростраховщиков НСА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле анонсировали встречу Путина с Уиткоффом

В Кремле анонсировали встречу Путина с Уиткоффом

Дмитриев и Уиткофф провели встречу в Петербурге

Спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в РФ. Обобщение

Спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в РФ. Обобщение

Песков подтвердил, что Стив Уиткофф прилетел в Россию

Военная операция на Украине

Министр обороны РФ провел совещание на командном пункте группировки "Запад"

Россия предложила США снять санкции с "Аэрофлота"

Россия предложила США снять санкции с "Аэрофлота"

Лавров уверен, что США пытаются вникнуть в суть украинского кризиса

Лавров уверен, что США пытаются вникнуть в суть украинского кризиса

Самолет, на борту которого, предположительно, находится Уиткофф, прибыл в РФ

Над Белгородской и Курской областями нейтрализовано за ночь 30 беспилотников ВСУ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6170 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне71 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе384 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии170 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });