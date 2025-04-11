Около 4,7 тыс. га застрахованных садов на юге РФ оказались под угрозой из-за заморозков

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Резкое похолодание на юге России может повредить многолетним плодовым сельхозкультурам, в зоне риска находятся сады, виноградники и ягодники, застрахованные на площади не менее 4,7 тыс. га. Об этом сообщил Национальный союз агростраховщиков (НСА) по итогам проведенного анализа.

Эти посадки обеспечены защитой по действующим договорам страхования с господдержкой. Больше всего посадок плодовых культур застраховано в Краснодарском крае - 2,1 тыс. га: 1,1 тыс. га виноградников, 0,7 тыс. га семечковых (яблони, груши и других культур.) и 0,2 тыс. га косточковых (в том числе сливы и вишни) садов, 0,1 тыс. га ягодников.

В республике Крым такими договорами страхования защищено с 1,4 тыс. га, из них на 0,9 тыс. га застрахован урожай винограда. Также обеспечены страховой защитой другие посадки: 0,4 тыс. га садов семечковых культур, почти 0,1 га косточковых, 47 га виноградников и 3 га ягодников.

Урожай винограда застрахован на 0,4 тыс. га в Ставропольском крае. На 0,2 тыс. га - урожай садов семечковых культур в Кабардино-Балкарии.

Кроме того, действуют договоры страхования посадок семечковых культур в регионах Северо-Кавказского федерального округа: 0,5 тыс. га - в Карачаево-Черкесии, 0,2 тыс. га - в Дагестане, 0,1 тыс. га - в Кабардино-Балкарской республике.

Аграриям, застраховавшим свои посадки на этих территориях, НСА рекомендует обратить внимание на условия страхования. "При первых признаках повреждения растений необходимо немедленно обратиться в свою страховую компанию, - обратил внимание президент НСА Корней Биждов. - Также напоминаем, что для подтверждения опасного явления заморозков по программе мультирискового страхования будет необходима справка Росгидромета".

"Резкое похолодание и снегопады отмечаются на Северном Кавказе с конца марта, на Кубани и в Крыму - со второй недели апреля. До прихода холодов в этой зоне стояла теплая и бесснежная зима, температуры в марте достигали плюс 20 - плюс 25 градусов, однако позже произошло снижение температуры воздуха до отрицательных значений. Отмечаются факты ухода под снег цветущих плодовых деревьев", - приводятся данные в сообщении союза.

"В регионах, где развито садоводство и виноградарство, желательно своевременно заключать договоры страхования урожая садов и виноградников, - подчеркнул президент НСА Корней Биждов. - Оптимальное время для этого - осень, тогда страховое покрытие будет действовать с момента выхода растений из зимнего покоя и защитит риски, возникающие при раннем цветении. Согласно правилам страхования многолетних насаждений, в период зимнего прекращения вегетации садов и виноградников новые договоры страхования не заключаются".

В 2024 году в РФ возвратные заморозки в Европейской части РФ наблюдались в начале мая. Они пришлись на период цветения плодовых культур в Центральном Черноземье и Поволжье и привели к повреждению более 19 тыс. га посадок. В связи с отсутствием страховой защиты у сельхозпроизводителей этого направления правительство по поручению президента РФ 19 сентября 2024 года выделило из резервного фонда почти 931 млн рублей на компенсацию ущерба аграриям, выращивающим фрукты и ягоды.

Финансовая помощь была выделена сельхозпроизводителям Воронежской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Пензенской, Саратовской областей.

Согласно закону об агростраховании с господдержкой, в рамках программ страхования урожая страхуются не только посевы растениеводов под урожай яровых и озимых культур, но и многолетние насаждения.